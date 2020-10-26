Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile baş başa görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan, "15 Kasım Kuzey Kıbrıs'ta bir ziyaretimiz olacak. Bu ziyaretle beraber hem o gün o törenlere katılalım, aynı zamanda bu acil durum hastanesinin açılışını yapalım. Bu açılışla beraber iade-i ziyaretimizi yerine getirmiş olalım. Hepsini bir arada gerçekleştirmiş olalım. Bu vesiyle bir şeyi daha gündeme getirmekte fayda var. Sayın Çavuşoğlu Kapalı Maraş'ta bir piknik yapabiliriz. Mani bir şey var mı sayın Cumhurbaşkanım? Kapılar açıldı, orada yolları bu noktada da açmış olalım ki Kıbrıs'taki kardeşlerimiz de bundan sonraki sürece yönelik atılacak adımları bizzat görmüş olsunlar." dedi.
Başkan Erdoğan'dan gülümseten açıklama: Kapalı Maraş'ta piknik yapabiliriz
- Başkan Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan dünyaya net mesajlar
- Başkan Erdoğan'dan gülümseten açıklama: Kapalı Maraş'ta piknik yapabiliriz
- Başkan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı resmi törenle karşıladı
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
- İYİ Parti’nin “Sıkar abla” videosundaki 3 kişi partisinden istifa etti! Ali Türkşen: Hikaye anlatıyorlar!
- CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç’tan Trabzon'u hedef alan skandal paylaşım! Tepki yağdı...
- CHP'li Veli Ağbaba'dan kırpılmış video ile algı operasyonu! İşte Başkan Erdoğan'a atılan "keyif çayı" iftirasının gerçek yüzü
- SON DAKİKA: Şişli metrosunda korku dolu anlar: Rayların arasına düşen genç kız yaralı kurtuldu
- İslam'a saldıran Fransa ve Macron'u protesto eden Deyrizor halkına PKK/PYD'li teröristler ateş açtı
- Gözler bu toplantıda! İstanbul'a koronavirüs kısıtlaması gelir mi?
- Orhan Kavuncu'dan MİT'e "Orkestra şefi Enver Altaylı" için mektup! Şok detaylar ortaya çıktı
- CHP'de kazan kaynıyor! Gürsel Tekin partinin kaybettiği oy oranını açıkladı