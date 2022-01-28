Başkan Erdoğan'dan Gülhane Camisi açılış töreninde önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camisi’nin açılış törenine katıldı. Açılışta konuşan Başkan Erdoğan, "Burada Gülhane Üniversitesi Hastanesi'nin içinde böyle bir mabedin olması, üniversitemizin manevi boyutunu inşallah güçlendiren bir eser olması bakımından çok önemli. İnşallah bu mescidin, bu caminin yapımında emeği olanları tekrar tebrik ediyorum, öğrencilerimizin gerek kız gerek erkek, onlar için de hazırlanmış olan çalışma mekanlarının gayet iyi olduğunu gördüm. Mimarından, mühendisine, işçisine, yüklenici firmaya da çok çok teşekkür ediyoruz." dedi.