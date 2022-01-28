Haberler Haber Videoları Balıkçı vakası ihanet miydi? İmamoğlu, Atina’da ‘Türkiye’de darbe’ konulu gizli bir toplantıya katılan büyükelçi Chilcott ile ne görüştü?

Balıkçı vakası ihanet miydi? İmamoğlu, Atina’da ‘Türkiye’de darbe’ konulu gizli bir toplantıya katılan büyükelçi Chilcott ile ne görüştü?

Balıkçı vakası ihanet miydi? İmamoğlu, Atina’da ‘Türkiye’de darbe’ konulu gizli bir toplantıya katılan büyükelçi Chilcott ile ne görüştü?
28.01.2022 15:05

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:38
'Yol kapalı' diyerek yolcuları...
Ana Sayfa 05:44
Grup seks zorbalığı! Gülen...
Ana Sayfa 04:37
Hadımköy'de kar esareti!...
Ana Sayfa 00:30
Kaleciden forvete uçan tekme!...
Ana Sayfa 10:46
Sır perdesi aralanıyor!
Ana Sayfa 02:26
MİT'ten nokta operasyon!...
Ana Sayfa 02:30
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kim...
Ana Sayfa 03:13
Suikast silahı nerede? Bozkır...
Ana Sayfa 00:15
Saba Tümer'den bornozlu kar...
Ana Sayfa 00:15
Şevval Şahin'in jet ski keyfi...
Ana Sayfa 02:02
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun...
Ana Sayfa 00:29
Kalp Yarası 29. bölüm 2....

İstanbullular karla mücadele verirken, CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu’nun İngiltere Büyükelçisi Chilcott ile balıkçıda bir araya gelmesi yeni bir tartışma başlattı. Chilcott 16 Ekim’de İngiltere’nin Atina ve Lefkoşa büyükelçileriyle Atina’da bir araya gelmiş, “Türkiye’de darbe senaryoları” konuşulmuştu. İngiltere Büyükelçisi Chilcott, Türkiye aleyhtarlığı yapılan siyasi yemekli toplantılarının baş aktörü olmasıyla tanınıyor. Yunanistan’ın 127 yıllık sağcı gazetesi Estia, İngiltere’nin Atina Büyükelçisi Matthew Lodge’un Atina’da 16 Ekim 2021 tarihinde düzenlediği yemekli organizasyonunun ayrıntılarını sayfasına taşımıştı. Haberde İngiltere’nin Atina, Lefkoşa ve Ankara büyükelçileri; Yunan siyasetçilerini toplayarak, “Erdoğan’ın günleri sayılı, kansız bir geçişe gidiyoruz” bilgisine yer vermişti. Gazeteci İlhan Tahsin, o görüşmenin detaylarını Gümülcine’den aktardı.

Haber Videoları
SON DAKİKA