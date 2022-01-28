İstanbullular karla mücadele verirken, CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu’nun İngiltere Büyükelçisi Chilcott ile balıkçıda bir araya gelmesi yeni bir tartışma başlattı. Chilcott 16 Ekim’de İngiltere’nin Atina ve Lefkoşa büyükelçileriyle Atina’da bir araya gelmiş, “Türkiye’de darbe senaryoları” konuşulmuştu. İngiltere Büyükelçisi Chilcott, Türkiye aleyhtarlığı yapılan siyasi yemekli toplantılarının baş aktörü olmasıyla tanınıyor. Yunanistan’ın 127 yıllık sağcı gazetesi Estia, İngiltere’nin Atina Büyükelçisi Matthew Lodge’un Atina’da 16 Ekim 2021 tarihinde düzenlediği yemekli organizasyonunun ayrıntılarını sayfasına taşımıştı. Haberde İngiltere’nin Atina, Lefkoşa ve Ankara büyükelçileri; Yunan siyasetçilerini toplayarak, “Erdoğan’ın günleri sayılı, kansız bir geçişe gidiyoruz” bilgisine yer vermişti. Gazeteci İlhan Tahsin, o görüşmenin detaylarını Gümülcine’den aktardı.