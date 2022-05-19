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Başkan Erdoğan'dan gençlerle kütüphane söyleşilerinde ''Sokak hayvanları'' mesajı: ''Adımlarımızı atıyoruz''

Başkan Erdoğan'dan gençlerle kütüphane söyleşilerinde ''Sokak hayvanları'' mesajı: ''Adımlarımızı atıyoruz''
19.05.2022 14:12

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" kapsamında farklı şehirlerden gençlerle buluştu. Erdoğan gençlerin sorusu üzerine ''Sokak hayvanları meselesi'' konusu hakkında görüşlerini açıkladı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" kapsamında farklı şehirlerden gençlerle buluştu. Erdoğan gençlerin sorusu üzerine ''Sokak hayvanları meselesi'' konusu hakkında görüşlerini açıkladı.

Sosyal medyadan paylaştığı diğer bir videoda, "Sokak hayvanları meselesini ve bu konuda üzerimize düşenleri gençlerimizle konuştuk..." diyen Başkan Erdoğan, "Belediyelerin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu cevapladı.

Bakanına talimat verdiğini belirten, Erdoğan, "Belediyelerimizin bununla ilgili gücü var. Koskaca İstanbul Büyükşehir Belediyesi hayvanlarla ilgii barınak yapmıyor. Bizim Konya belediyemizin, Beykoz belediyemizin gayet güzel bir barınağı var." dedi.

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