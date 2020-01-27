Başkan Erdoğan'dan Gambiya'da 'Libya' açıklaması: Hafter'in barış diye bir derdi yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Libya ile ilgili bir soru üzerine, Berlin ve Moskova süreçlerini hatırlatarak "Hafter'in ateşkes ve barış diye bir derdi yok. Temenni ederiz ki Belin'e gelenler bu ifadeleri duymuştur ve buna göre tavırlarını belirler" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan Gambiya'da 'Libya' açıklaması: Hafter'in barış diye bir derdi yok27.01.2020 21:05
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