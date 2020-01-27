Aksaray'da koronavirüs alarmı! Karantinaya alındılar 27.01.2020 19:43

Son dakika haberine göre, Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkede kendini gösteren ölümcül koronavirüsü şüphesiyle Aksaray'da 9'u Çinli işçi 3'ü Türk 12 kişi müşahede altına alındı.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkede kendini gösteren ölümcül koronavirüsü şüphesiyle 9'u Çinli 12 kişi Aksaray'da gözlem altına alındı.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü'nde doğalgaz depolama tesisinde çalışan Çin uyruklu 2 işçi de baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti görüldü.

Rahatsızlanan 2 işçiyle birlikte toplam 9 işçinin yaklaşık 5 gün önce ülkelerinden geldiği belirlendi. Bu bilgi İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirildi. Sağlık Müdürlüğü'de cornovavirüs şüphesi nedeniyle hastalanan 2 işçinin yanı sıra diğer 7 Çinli işçi ile bu işçilerin tesislere ulaşımını sağlayan tur şirketindeki 3 kişi tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp, acil serviste tedbir amaçlı müşahade altına alındı.

Hastane personelie hijyen maskesi dağıtıldı. Sağlık Müdürlüğü yetkileri gerekli gerekli tahlil ve incelemelerin yapıldığını belirtti.