Başkan Erdoğan'dan Engin Özkoç'a tepki: Gidecekleri yer akıl hastanesidir |Video 26.11.2019 13:56

Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuştu. AK Parti Grup Başkanvekili için, "Bu hanıma haddini bildirin" ifadesini kullanan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a tepki gösteren Erdoğan, "Dokunulmazlık zırhı olmazsa acaba bu şizofrenik vakalar bu adımları atabilir mi? Gidecekleri yer akıl hastaneleridir" dedi.

İşte Erdoğan'ın o açıklamaları:



Türkiye'nin ikinci büyük partisinin gündemine baktığımızda bambaşka bir manzara görüyoruz. Önce grup başkanvekili, AK Parti'yi temsil eden grup başkanvekilimize "Bu hanıma haddini bildiriniz" diyerek imalı bir satışmada bulunuyor.



ŞİZOFRENİK VAKALAR

Şizofrenik vakalar sadece caddelerde değil, parlamentonun içinde de var. Bu şizofrenik vakalardan parlamentomuzu temizleyemezsek, yazık olur. Dokunulmazlık zırhı olmazsa acaba bu şizofrenik vakalar bu adımları atabilir mi? Gidecekleri yer akıl hastaneleridir. Bu, partinin 28 Şubat'tan bir adım öteye geçemediğinin işaretidir.