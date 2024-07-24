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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'a salvo: Turistik geziye gelsin
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024, 15:00 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2024, 15:00

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'a salvo: Turistik geziye gelsin

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in skandal sözlerine yanıt verdi. Bakan Güler, "Yılda 60 milyon turist geliyor, Yunan Bakan da buyursun turistik geziye gelsin." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in, "Bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz" açıklamasına yanıt verdi.

TURİSTİK GEZİYE GELİRSE BEKLERİZ
Güler, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

Adonis Georgiadis'in "Bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz" ifadesinin aktarılması üzerine Güler, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz. Turistik gezi için bekliyoruz. Gelirse bekleriz." diye konuştu.

KİLİT KAPANDI MI?
Pençe-Kilit Operasyonu'yla ilgili "Kilit kapandı mı?" sorusuna ise Bakan Güler, "Kapanınca haberiniz olacak." yanıtını verdi.

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