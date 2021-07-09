Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "KCK, PKK, PYD, HDP'siyle hep birlikte benim Kürt kardeşlerimin iliğini sömüren bu çete, son bin yıldır bu bölgenin, bu halkın başına gelmiş en büyük musibettir" ifadeleriyle HDP'ye sert tepki gösterdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Sizler Diyarbakır annelerinin yüreklerini yaktığını daha iyi biliyorsunuz. Halbu ki Diyarbakır tarih boyunca barış ve refar şehri olmuştur. Kürt kardeşlerimin üstüne terör müsibeti çöktü. Güzelim Diyarbakır'ı perişan ettiler. AK Parti'yi kurduğumuzda buraya geldik ve karşılaştığımızda bizden ne istiyorsunuz diy sorduk. Sesinize kulak verdik ve iktidara gelince OHAL'i kaldırdık mı? Sesinize kulak verdik.

"TÜM SAMİMİYETİMİZLE DEMOKRASİ DEDİK"

Biz tüm samimiyetimizle demokrasi dedik. Sırtını terör örgütüne dayayanlar ne yaptı? Gelin bugün açıkça bunları konuşalım. Gelin bugün utanmadan yüzü kızarmadan barış, demokrasi diyenlerin maskelerini indirmeye var mıyız? Bunların Eş Genel Başkanı çıkmış, 'AK Parti kadınların başına gelmiş en büyük beladır' demiş.

"EN ÇOK KÜRT KANINI PKK DÖKMEDİ Mİ?"

En çok Kürt kanını PKK dökmedi mi? Bu bölgede sanayinin bitmesine neden olmasına bunlar değil mi? Bulundukları partilerde 'Demokrasi' kelimesini eksik etmediler. Hangi demokraside örgüt militanlarına hesap verilir.

Hangi demokraside alt yaptı üst yapı için hendek ve çukur kazmak için kullanılır? Bunlar demokrasi savunucusu değil, demokrasi düşmanıdır.

ÇÖZÜM SÜRECİ: "SAMİMİYETLE BAŞLATTIĞIMIZ SÜRECİ ZEHİRLEDİLER"

21. yüzyılın tüm yüz kızartıcı işlerini Kobani'de işliyorlar. 14 yaşındaki Kürt kızlarımızı dağa kaçıranlar bunlar değil mi? Bunlar hangi edepten, hangi namustan bahsediyorlar. Bunlarda ne edep, ne namus var! Bunlar kirli. Biz çözüm sürecini niye başlattık. Yeter ki anneler ağlamasın, yeter ki akan kan dursun dedik. Samimiyetle başlattığımız bir süreci bunlar zehirlediler ve sonunda tamamen yıktılar.

"SİZ BU KAVRAMLARI EN SON AĞZINA ALACAK KİŞLERSİNİZ"

Bunlar CHP ile birlikte yürüyorlar mı? İYİ Parti ile birlikte yürüyolar mı? Al birini vur ötekine. Çözüm sürecini biz başlattık. Çözüm sürecini sonlandıran biz olamayız. Onların kötü niyeti gizli gündemleri sonlandırdı. Dünyada hangi devlet buna müsaade eder. Hangi demokrasi, hangi hukuk buna göz yumar. Utanmadan sıkılmadan hala kardeşlik hukuk demokrasi diyorlar. Siz bu kavramları en son ağzına alacak kişilersiniz ey HDP!



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yıllardır bunların elindeydi. Ödenekleri geçildi mi? Hayır. Kim yaptı bunu HDP PKK. Devletten alınan ödenekle örgütten aldıkları hibeyle hendek kazmadılar mı? Beldiyelere verilen kaynakların bir avuç terör baronuna peşkeş çekildiğini gördük. Belediyelerden gelen her kuruş sizlere hizmet olarak dönüyor.



"YASİN BÖRÜ'YÜ ALÇAKÇA ÖLDÜRDÜLER"

Seçimlerde seni başkan yaptırmayacağız diye ortalığı inletenlerin Yasin Börü'nün kanının hesabını verdiğini gördünüz mü? Yasin Börü'yü nasıl alçakça öldürdüklerini biliyorsunuz değil mi? Bu nasıl bir kindir, bu nasıl bir nefrettir? Bıraktım Kürdünü, Türkünü böyle bir eziyet canlıya nasıl yapılabilir?



"İNŞALLAH 2023 VİZYONUNA KAVUŞTURACAĞIZ"

Bu ülkeyi birlikte bu günlere getirdik. İnşallah yine 2023 vizyonuna kavuşturacağız. Tükriye tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini bizimle birlikte kavuşmuştur. Diyarbakır'a son 10 yılda 46 trilyon destek sağlanmıştır.

Diyarbakır Kayapınar Şehir Hastanesi'nin temelini 19 Temmuz'da gerçekleştiriyoruz. Terör nedeniyle Sur ilçemizin ve tarihi Sur içini adet baştan sona yaptık, yapıyoruz. Proje tamamlandığında Diyarbakır yeni bir çehreye kavuşturulmuş olacak.

"KAYAPINAR ŞEHİR İHALESİ'NİN YAPIMINI 19 TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Şimdi sizlere bir müjde. Diyarbakır 1000 yataklı Kayapınar Şehir İhalesi'nin yapımını 19 Temmuz'da gerçekleştiriyoruz. TOKİ vasıtasıyla Diyarbakır'da konut projesini hayata geçirdik. Gelecek nesillere miras bırakacağımız millet bahçelerinden Diyarbakır'da 6 adet projemiz var. Terör nedeniyle büyük zarar gören Sur ilçemizi, suriçini adeta baştan aşağı yeniledik, yaptık, yapıyoruz.