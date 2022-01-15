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Başkan Erdoğan'dan Aydın'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Aydın'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
15.01.2022 16:58

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Son dakika haberi... Aydın'da bulunan Başkan Erdoğan, Gökbel Barajı, 4398 Kişilik Öğrenci Yurdu, ADÜ Hastane Ek Hizmet Binası ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. "Ülkemizin kalkınmasını engelleyen zihniyet bugün de kendini belli ediyor. Erdoğan'ın akıbeti de Menderes gibi olacak diyorlar... Ey CHP'nin atıkları biz bu yola girerken kefenimizle çıktık. Bizi korkutamazsınız." şeklinde konuşan Başkan Erdoğan, Millet İttifakı'na da "İttifakın bir tarafına milletvekilleri teröristlerle oynaşan partiyi arkalarına da kırık dökük kim varsa takmışlar. İstikamet neresi deseniz kırk kafadan kırk ayrı ses çıkar. Ne yapacaksınız deseniz bu defa kimseden bir ses çıkmaz çünkü böyle bir dertleri böyle bir hazırlıkları yok." sözleriyle yüklendi.

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