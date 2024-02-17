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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024, 11:16 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2024, 11:16

Başkan Erdoğan'dan 6. Etnospor Forumu'na video mesaj

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen 6. Etnospor Forumu'na bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Katliamları önlemek için her türlü gayreti göstereceğiz. Barışın, adaletin ve huzurun hakim olması için çalışacağız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 6. Etnospor Forumu'na bir video mesaj gönderdi.


Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizin en güzel şehirlerinden Antalya'da sizleri misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Geleneksel sporların ihyası, bu parolayla düzenlenen 6'ncı Etnospor Forumu'nun üye ülkelere, katılımcılara ve tüm sporculara hayırlı olmasını diliyorum. Dünyanın her köşesinden gelerek bu foruma iştirak eden ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum.

Etnospor Forumu, küresel krizlerin, gerilimlerin ve çatışmaların insanlığın ortak geleceğini tehdit ettiği bir dönemde düzenleniyor. Geleneksel sporların zengin çeşitliliğini yansıtan forumumuzu tüm farklılıkların ötesinde bir barış ve dayanışma platformu olarak görüyorum.

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