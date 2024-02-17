Başkan Recep Tayyip Erdoğan 6. Etnospor Forumu'na bir video mesaj gönderdi.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizin en güzel şehirlerinden Antalya'da sizleri misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Geleneksel sporların ihyası, bu parolayla düzenlenen 6'ncı Etnospor Forumu'nun üye ülkelere, katılımcılara ve tüm sporculara hayırlı olmasını diliyorum. Dünyanın her köşesinden gelerek bu foruma iştirak eden ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum.

Etnospor Forumu, küresel krizlerin, gerilimlerin ve çatışmaların insanlığın ortak geleceğini tehdit ettiği bir dönemde düzenleniyor. Geleneksel sporların zengin çeşitliliğini yansıtan forumumuzu tüm farklılıkların ötesinde bir barış ve dayanışma platformu olarak görüyorum.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN