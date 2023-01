Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Roman Buluşması – Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz Programında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programındaki konuşmasına, "İlle de Roman olsun, taştan çamurdan olsun, o da Allah kuludur, her kim olursa olsun. Oturdum dibek başına, sürmeler çektim kaşıma. Bizi çekemeyenler, patlasın, çatlasın inşallah." sözleriyle başladı.

Katılımcıları, "Romanlar, kardeşlerim" diyerek selamlayan Erdoğan, kendilerine "kardeşlerim" diye öyle lafın gelişi olsun diye hitap etmediğini, çocukluğunun Romanlarla birlikte geçtiğini, aynı sokaklarda birlikte büyüdükleri, aynı ekmeği bölüşüp yedikleri, aynı sevinçleri yaşadıkları, aynı hüzünleri paylaştıkları için Romanların kendisinin kandan öte can kardeşleri olduğunu vurguladı.

Erdoğan, "Birileri sizin adınızı sadece siyaseten anar. Birileri sadece görüntü vermek için sizi selamlar. Birileri sadece oy istemek için kapınızı çalar ama bizim sizinle geçmişten bugüne gelen, inşallah son nefesimize kadar da sürecek olan yol arkadaşlığımız var." diye konuştu.

Bugün "Yüzyılın Romanı'nı birlikte yazıyoruz" diye bir araya geldikleri bu güzel toplantıyla kardeşliklerini daha da güçlendireceklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz, sizinle yol arkadaşlığımız çocuklukta birlikte büyüdüğümüz sokaklarda kalmadı. Az önce ekranda izledik. Aynı sokaklarda beraber yürüdük. Hangi göreve geldiysem, hangi sorumluluğu üstlendiysem hep dönüp size baktım. Sizin için neler yapabileceğime baktım. Beyoğlu İlçe Başkanlığım, İstanbul İl Başkanlığım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde yaptığım çalışmaların şahidi sizlersiniz."

Erdoğan, kendisine "Romanlar seninle gurur duyuyor" şeklinde seslenen katılımcılara, "Ben de Romanlarla gurur duyuyorum." yanıtını verdi.

"ÇALIŞMALARI İDEOLOJİK DAYATMAYLA VEYA SİYASİ ÇIKAR GAYESİYLE DEĞİL, CANIGÖNÜLDEN YÜRÜTTÜK"

Başbakanlığı döneminde yaptığı çalışmaların, Cumhurbaşkanı olduktan sonra gösterdiği gayretlerin şahidinin Romanlar olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Devletin yönetim merkezi olan Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Binbir renk tek millet' diyerek gerçekleştirdiğimiz buluşmayı unutabilmemiz mümkün mü? Aynı şekilde, Çanakkale ve Bursa'daki buluşmalarımızın coşkusunu unutabilmemiz mümkün mü? Tekrar altını çizerek ifade ediyorum. Tüm bu çalışmaları herhangi bir ideolojik dayatmayla veya siyasi çıkar gayesiyle değil, canıgönülden yürüttük. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkemizle 81 vilayetimizi ve 85 milyon vatandaşımızı kucaklarken, Romanlar başta olmak üzere hiç kimseyi dışarıda bırakmadık. Kimsenin kökenine, diline, inancına, kültürüne, meşrebine, başka herhangi bir farklılığına bakmadık. Sadece ve sadece insan sıfatıyla, herhangi bir vatandaşımızın hizmetin en iyisine, eserin en güzeline layık olduğuna inandığımız için gözümüz de kalbimiz de hep sizlere dönük oldu. Kalbimiz hep sizlerle birlikte oldu. İşte bunun için bizi çekemeyenler patlasın, çatlasın diyoruz. Daha doğrusu ne patlasınlar, ne çatlasınlar. Sadece ibret alsınlar, örnek alsınlar, ilham alsınlar yeter diyoruz."

Başkan Erdoğan, "Kardeşçe kucaklaşmak nasıl olur, eser nasıl verilir, hizmet nasıl elde edilir, aynı hassasiyet ve umutla geleceğe beraberce nasıl bakılır görsünler. Biz 'Yüzyılın Romanı'nı birlikte yazalım. Onlar da bakıp okuyup anlasınlar diyoruz."

Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye hazırlanırken bir kez daha Romanların gönül dostluğuna, yol arkadaşlığına talip olduğunu söyledi.

Burada, kendisini bu çevredeki bütün kardeşlerinin bildiğini kaydeden Erdoğan şöyle konuştu:

"Çünkü doğup büyüdüğüm yer burası. Kasımpaşa Kulaksız. Bu Haliç neydi? Çamur deryası, pislik. Burada kokudan geçilmezdi. Burayı elhamdülillah biz temizledik. Haliç'ten Alibeyköy'deki taş ocaklarına bütün o pisliği bizler naklettik. Şimdiki haline biz getirdik. Ama bizden sonra gelenler maalesef aynı temizliği devam ettirmedikleri gibi buraya ne yazık ki pislik akıttılar. Ama şu anda şu çatıyı, temelini bu kardeşiniz attı. Kadir Topbaş kardeşim de bunu tamamına erdirdi, Allah rahmet eylesin. Haliç'ten öyle bir ses verin ki İstanbul'un dört bir köşesinden, ülkemizin tüm vilayetlerinden duyulsun."

Erdoğan, Roman'ın coşkusunun da öfkesinin de sevgisinin de sesinin de desteğinin de bir başka olduğunu bildiğini vurgulayarak "Hazır mıyız? Romanlar, yüzyılın romanını birlikte yazıyor muyuz? Romanlar, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ediyor muyuz? Romanlar, eser ve hizmet siyasetiyle ortak vatanımız Türkiye'yi geleceğe birlikte taşıyor muyuz? Romanlar, gözünü bu ülkenin kazanımlarına, bu milletin birliğine dirliğine dikenlerin heveslerini beraberce kursaklarında bırakıyor muyuz? Rabb'im sizlerden razı olsun. Siz bambaşkasınız. Siz bir başkasınız." diye konuştu.

"21 YILDIR SİZLERLE OMUZ OMUZA ÇALIŞIYORUZ"

Başkan Erdoğan, bu toprakların binlerce yıldır farklı medeniyetlere, kültürlere, toplumlara ev sahipliği yaptığını ama hep bereketin sembolü olarak kaldığını söyledi.

Bin yıldır bu topraklarda, üzerindeki her şeyi ortak zenginliğin tezahürleri olarak görerek beraberce yaşadıklarını kaydeden Erdoğan şöyle devam etti:

"Geçmişte bu ülkenin her insanı gibi Roman kardeşlerimiz de bazı sıkıntılar yaşadı. Kimi zaman hak ve özgürlüklerin kullanımından, kimi zaman maddi imkanların adaletsiz dağılımından kaynaklanan bu sıkıntıları gidermek de hamdolsun bize nasip oldu. Bu çerçevede öncelikle mevzuatımızdan tüm ayrımcı ifadeleri kaldırdık. Böylece utanç verici ithamlarla dolu bir devri geride bıraktık. Ceza kanunumuzda yaptığımız değişikliklerle kökeninden, renginden, dilinden, inancından dolayı nefret ve ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yolunu açtık. Hükûmetlerimiz döneminde yaptığımız pek çok toplantı ve düzenlemeyle Roman kardeşlerimizin meselelerinin devletin en üst makamlarında konuşulmasını, tartışılmasını, çözüm yolu aranmasını temin ettik."

Erdoğan, Romanların yoğun olarak yaşadığı şehirlerde onları eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, istihdamdan sosyal yardımlara kadar her alanda özel olarak destekleyecek mekanizmalar kurduklarını belirterek "AK Parti, Türkiye'nin her kesimiyle birlikte Romanlarımızın da gönlündeki en büyük partisi olmuştur. Her seviyedeki teşkilat mensuplarımızla, milletvekillerimizle, belediye meclis üyelerimizle 21 yıldır sizlerle omuz omuza çalışıyoruz. İzmir milletvekilimiz Cemal Bekle, Ankara'daki temsilciniz olarak sesinizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde duyuruyor. Meclis Başkanı'mızın, İçişleri Bakanı'mızın sizlerin temsilcilerinden danışmanları var." diye konuştu.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMIZ BÜNYESİNDE BİR ROMAN KOORDİNASYON MERKEZİ KURUYORUZ"

Bugün başka müjdeleri de olduğunu açıklayan Erdoğan, "İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi kuruyoruz. Bu kapsamda Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valilikleri bünyesinde sizlerden birer koordinatör görev yapacak. Şu ana kadar 11 valiliğimizde bu koordinatörler göreve başladı. Diğer illerimizdeki görevlendirmeleri de süratle tamamlıyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de önemli Roman sanatçılar bulunduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesela Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızda görev yapan Roman sanatçımız mevcuttur. Bir kısmı bugünkü programımızı da şenlendirecek olan nice Roman sanatçımızın başarılarını keyifle, gururla takip ediyoruz. Salgın döneminde 'Müzik susmasın' diyerek 40 bine yakın müzisyenimize verdiğimiz 280 milyon lirayı aşkın destekten en çok Roman müzisyenlerimiz faydalandı. Şimdi de Kültür ve Turizm Bakanlığımız vasıtasıyla Roman kültürünü yaşatacak ve gelecek nesillere aktaracak bir müze kuruyoruz. Kültür Yolu festivallerimizde Roman müzik gruplarına özel yer veriyoruz."

Roman orkestrası dünya müzikleri konseri için her türlü desteği sunduklarını vurgulayan Erdoğan, kalkınma ajansları aracılığıyla Romanlara yönelik sosyal gelişmeyi destekleme programları hazırladıklarını, kendi işini kurmak isteyen Romanlara KOSGEB vasıtasıyla eğitim ve finans imkanı sağladıklarını dile getirdi.

Roman kadınların kuracakları üretim ve pazarlama amaçlı kooperatiflere hibe desteği verdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Okul öncesinden üniversiteye kadar Roman çocuklarımızın tüm basamaklardaki eğitim imkanlarından en ileri düzeyde yararlanmalarını sağlayacak ilave destekler sunuyoruz. Ülkemizin dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı'nın ismini yaşatacak, sizlerin arasından yeni değerlerin yetişmesini temin edecek bir güzel sanatlar lisesi açıyoruz. Romanlarımızın kurduğu spor kulüplerini daha güçlü şekilde destekliyor, altyapıyı geliştiriyoruz. Sizlerin yoğun olarak yaşadığınız yerlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca eğitimden sağlığa, istihdamdan kamu hizmetlerinden yararlanmaya her alanda projeler yürütüyoruz. Aile eğitimi programlarımız ile aile sosyal destek programlarımızdan en çok yararlananların başında da Roman vatandaşlarımız geliyor."

Sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle hayata geçirilen bu projenin kapsamını ve etkinliğini 49 ilde faaliyette olan sosyal dayanışma merkezleriyle daha da artırdıklarını anlatan Başkan Erdoğan, "Şimdi de ilgili bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın işbirliğiyle sizlere yönelik özel bir sosyal konut kampanyası başlatıyoruz." diye konuştu.

"HEDEFİMİZ, HER ROMAN'A BİR YUVA"

Başkan Erdoğan, Romanlar için İstanbul, Yalova, Edirne ve Bursa'da daha önce 5 bin 133 konutun parkları, bahçeleri ve spor alanlarıyla yapılıp teslim edildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Halen İzmir, Kocaeli, Çanakkale ve Keşan'da yine sizlere yönelik çeşitli safhalarda konut projelerimiz bulunuyor. Hedefimiz, her Roman'a bir yuva. Sizleri uygun ödeme imkanlarıyla modern, ferah, huzurlu bir eve kavuşturmak istiyoruz. Önümüzdeki aylarda 12 ilimizde bu projeyi başlatmak için hazırlık yapıyoruz. Aynı şekilde halen oturduğu evini onarmak isteyenlerin de yanındayız. Bugüne kadar 6 bin 700 Roman kardeşimizin hanesini onararak veya yeni baştan yaparak kendilerine teslim ettik."

Romanların yaşadığı mahalleleri güzelleştirmek için yürüttükleri başka projeleri olduğunu ve bu kapsamda İzmir İkiçeşmelik'te evlerin cephe iyileştirme ve güzelleştirme çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Erdoğan, pek çok kurumun, belediyenin, sivil toplum kuruluşunun Roman vatandaşlara yönelik çalışmaları olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, geçen yıl 8 Nisan tarihini "Romanlar Günü" olarak ilan ettiklerini ve ülke genelinde kutlama programları düzenlenmesini sağladıklarını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Roman vatandaşlarımıza yönelik 2020-2030 strateji belgesinin ilk aşama eylem planıyla ilgili genelgeyi de imzaladım. İnşallah yarınki Resmi Gazete'de yayımlanıyor. Türkiye Yüzyılı'na yürürken tüm bu hazırlıkları ve daha fazlasını sizlerin hizmetine sunacağız. Çünkü bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizim rehberimiz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' düsturudur. Kardeşlerim, dünyanın siyasi ve ekonomi yönetim sisteminin sarsıldığı, yeni bir küresel idare düzeninin tesisinin sancılarının yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Hamdolsun Türkiye bu döneme, son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısıyla girmektedir. Sadece Roman vatandaşlarımızla ilgili yaptığımız reformlar bile bu dönemin ülkemiz için ne kadar tarihi bir değişime vesile olduğunu göstermeye yeterlidir."

"Türkiye Yüzyılı derken sadece Cumhuriyetimizin ilk asrı geride bırakıp yeni asra girmesini anlatmıyoruz." diyen Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın asıl manası, her karış toprağı ve her bir vatandaşıyla ülkemizi ortak hayallerimize kavuşturacak vizyonu ifade ediyor olmasıdır. Bunun için diyoruz ki; Türkiye Yüzyılı kendini bu ülkeye ait hisseden herkese aittir, herkesi kucaklar, herkesin ortak malıdır. Daha açık bir ifadeyle Türkiye Yüzyılı, AK Parti'nin veya Cumhur İttifakı'nın değil, 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla bu ülkenin tamamının hedeflerinin adıdır. Biz sadece bu kutlu davanın bayraktarlığına, sancaktarlığına talibiz. Bizden önce bu davaya ömrünü adayan nice büyüklerimiz geldi geçti. Ama şu karşımızdaki topluluk artık bu işin sahibi oldu." şeklinde konuştu.

Erdoğan, sözlerini, ''Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız." diyerek tamamladı.

Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile sanatçılar Alişan, Kibariye, Suzan Kardeş ve çok sayıda Roman vatandaş katıldı.

ERDOĞAN, SANATÇILARA TAŞ PLAK HEDİYE ETTİ

Programda, Romanların yer aldığı kısa film izletildi. Birçok konserin verildiği programda, Roman vatandaşlar sık sık dans etti.

Programda Goran Bregovic, Yücel Arzen ve en hızlı keman virtüözü olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Muhammed Yıldırır da sahne aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Başkan Erdoğan'a gramofon takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sanatçılar Yücel Arzen, Goran Bregovic, Orhan Şallıel ve Muhammed Yıldırır'a, Mustafa Kandıralı'nın taş plaklarını hediye etti.