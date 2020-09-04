330 kilometre uzunluğundaki Ankara-Niğde Otoyolu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Törende önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu'nun bir diğer özelliği döşenen fiber iletişim ağı, sensör ve kameralarla akıllı yol olarak tasarlanmış olmasıdır. Eskiden tamamen insan gücüyle yapılan işlemler akıllı ulaşım sistemiyle gerçekleştirilecek. Buzlanmaya, akıllı araçların kullanımına kadar bu projeyle geleceğin yolunu inşa ettik." dedi.
Başkan Erdoğan: Ankara-Niğde Otoyolu'nun bir diğer özelliği akıllı yol olarak tasarlanmış olmasıdır
04.09.2020 18:16
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