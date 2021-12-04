Başkan Erdoğan'a bombalı tuzağın amacı ortaya çıktı: FETÖ-PKK iş birliği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bombalı tuzak önlendi. Gelen bilgilere göre polis memurunun aracındaki düzenek etkisiz hale getirildi.



AMAÇ SEÇİM ÖNCESİ KAOS VE KARGAŞA

"Buradan ilk defa dillendirelim ben şu ana kadar elde edilen bilgilerde burada bir FETÖ-PKK iş birliğini hissediyorum. Amaç seçim öncesi kaos ve kargaşa oluşturmak." dedi.





İşte Başbuğ'un açıklaması;



Bilgiler çok taze bilinmeyen çok şey var ama genel anlamda baktığınızda bombanın uzaktan kumandalı bir ateşleme sistemi olduğu ortada. Çünkü zaman ayarlı değil kestiremezsiniz, muhtemelen uzak kumandayla planlanan bölgede patlatılacaktı burada amaç bana göre ama provokasyona yönelik bir eylem gerçekleştirilecekti. Amaçta şuydu, 'terör bitti diyorsun Cumhurbaşkanının düzenlemiş olduğu miting var biz orada bile eylem yapacak güç ve kudretteyiz' mesajı vermek. Aynı zamanda da diğer hedeflere ulaşmak kaos ve kargaşa gibi. A Haber canlı yayınında bombalı saldırı girişiminin seçim öncesi yapılmasına dikkat çeken Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ dedi.Bilgiler çok taze bilinmeyen çok şey var ama genel anlamda baktığınızda bombanın uzaktan kumandalı bir ateşleme sistemi olduğu ortada. Çünkü zaman ayarlı değil kestiremezsiniz, muhtemelen uzak kumandayla planlanan bölgede patlatılacaktı burada amaç bana göre ama provokasyona yönelik bir eylem gerçekleştirilecekti. Amaçta şuydu,mesajı vermek. Aynı zamanda da diğer hedeflere ulaşmak kaos ve kargaşa gibi.



Polisin amacı, önemli bir miting ve en önemli kişi sahada olduğu için takviye kuvvetlerle olası bir güvenlik zaafiyetini önlemek maksadıyla civar il ve ilçelerden personel getirmek. Mardin'de bu kapsamda planlamaya dahil edilmiş. Bu maksatla görevli polisimiz kendisini ve birlikte gideceği arkadaşını almak üzere bir intikal hazırlığı yapıyor.



Polis arkadaşımız ikinci arkaadaşını almak istediğinde arkadaşı fark ediyor ve bir anda olay öyle ortaya çıkıyor. Burada amaç ses getirecek bir olay gerçekleştirmek. Şunu özellikle belirtmek de fayda var bu olay istihbari bilgi saha çalışması olmadan yapılacak bir olay değil.

BİLGİYİ NASIL ULAŞTILAR?

Patlatma şeklinde kadar yürütülen ve planlanan sinsi bir faaliyet. Arkadan takip ederler mi? Ya da faaliyeti gerçekleştirecek kişiyi daha önceden bölgeye götürmüşler mi? Ben götürüldüğü kanaatindeyim. Bu tür faaliyetler sıradan terör eylemi değil, arka tarafından birçok istihbari çalışmayı gerektiren faaliyetler.



FETÖ-PKK İŞ BİRLİĞİ

Buradan ilk defa dillendirelim ben şu ana kadar elde edilen bilgilerde burada bir FETÖ-PKK iş birliğini hissediyorum. Burada iki faaaliyet yürütmek zorundasınız. Bir, içeriden bilgiyi almak durumundasınız. Hangi polis gidiyor? Hangi araçla gidiyor? İkametgah adresi? Yola çıkış saati? Görevlendirme emri, görevlendirileceği yer ve güzergah. Bunlar hep bu eylemi gerçekleştirmek için elde etmemiz gereke gizli bilgiler. O yüzden FETÖ bağlantısını buraya oturttum. Bu bilgi PKK'ya aktarıldıktan sonra ki FETÖ-PKK arasında böyle çok iş birliği oldu, birçok eylemin arka planında bu iş birliği olduğunu yeni yeni öğrenmeye başladık.



SIRADAN BİR ÇAPULCUNUN YAPACAĞI BİR İŞ DEĞİL

Bu bilgiler PKK'ya aktarıldıktan sonra da terör örgütünün yapacağı işte bu düzeneği istihbari eğitim almış bir kişi düzeneği hazırlar ve eylemi de yine PKK gerçekleştirir ve üstlenir. Bu güne kadar hep bu döngüyü gördük. Sıradan bir çapulcunun yapacağı bir iş değil.



KAOS VE KARGAŞA

Bir de bunlara akıl vereni konuşmak lazım. Bu aracın o alana yaklaşması mümkün değil. Ancak uzaktan ses etkisi yaratacak şekilde bir patlama etrafta ne varsa hasar ardından örgütün bir anda bahsettiğim propagadasına biz tanıklık edecektik. 'Bakın biz en kritik yerde en kritik dönemde halen diri ve ayaktayız bu eylemi gerçekleştiriyoruz' amaç buydu ve bu amacı güden de teröre destek veren emperyalist yapılar. Yani ucu daha Amerika'ya kadar gidebilir. Çünkü burada profesyonel bir istihbarat çalışması var. Amaç seçim öncesi kaos ve kargaşa oluşturmak.