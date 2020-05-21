Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün tam kapasite açılışı yapılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesini gezdi. Başkan Erdoğan hastanenenin açılış töreni öncesi ve sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve hastane yetkililerinden hastaneyi gezerek bilgi aldı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastanede incelemelerde bulunduğu ana ilişkin görüntüler...
Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çam ve Sakura Şehir Hastanesini gezdi! İşte ilk görüntüler
21.05.2020 14:54
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