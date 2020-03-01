Başkan Erdoğan: Türkiye tarihi ve hayati bir mücadele içerisindedir 01.03.2020 00:31

Başkan Erdoğan, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin vermiş olduğu mücadelenin önemine vurgu yapan Erdoğan, "Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır. Hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacaktır. Hiçbir ihaneti unutmayacaktır. Milletimiz yanımızda olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelecek, ülkemizi köşeye sıkıştıracağını zannedenlere tarihi bir ders vereceğiz." ifadelerine yer verdi.