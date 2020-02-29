Başkan Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esad rejiminin alçak saldırıları sonucu İdlib'de şehit olan 33 askerimizden birinin babası ile telefonda görüştü. Taziye dileklerini ileten Erdoğan, şehit babası ile kısa bir süre sohbet etti. Şehidimizin babasının metanetli duruşu ve "Her zaman yanınızdayız" sözleri dikkat çekti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.