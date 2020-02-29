Haberler Video Haber Videoları Başkan Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu
Başkan Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu

Başkan Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu

29.02.2020 23:40

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esad rejiminin alçak saldırıları sonucu İdlib'de şehit olan 33 askerimizden birinin babası ile telefonda görüştü. Taziye dileklerini ileten Erdoğan, şehit babası ile kısa bir süre sohbet etti. Şehidimizin babasının metanetli duruşu ve "Her zaman yanınızdayız" sözleri dikkat çekti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları