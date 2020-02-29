Başkan Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu 29.02.2020 23:40

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esad rejiminin alçak saldırıları sonucu İdlib'de şehit olan 33 askerimizden birinin babası ile telefonda görüştü. Taziye dileklerini ileten Erdoğan, şehit babası ile kısa bir süre sohbet etti. Şehidimizin babasının metanetli duruşu ve "Her zaman yanınızdayız" sözleri dikkat çekti.