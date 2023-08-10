Başkan Erdoğan'ın Avrupa'ya resti dünyada böyle yankılandı...

THE NEW TORK TİME

Karadeniz ısınıyor. Bölge, askeri gerilim içinde..



AFP

Erdoğan, Batı'nın sözlerini tutmasını söyledi.



ALJAZEERA

Erdoğan'ın hayati bir oyuncu olduğu, kanıtlandı.

DIEZEIT

Erdoğan, Batılı ülkeleri çok sert eleştirdi



FRANCE 24

Erdoğan, tahıl konusunda Batı'dan adım bekliyor.



POLITICO

Karadeniz, bir kez daha soğuk deniz haline geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, KKTC'nin tanınması yolunda uluslararası camiaya çağrıda bulundu. Erdoğan, "Uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler prensipleriyle çelişir şekilde, ambargolarla dünyadan koparılmaya çalışılan Kıbrıs Türkleri'ne yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz" demişti.

Bu çağrıya ilk adım Rusya'dan geldi. Rusya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konsolosluk açacağı açıklandı. Bununla birlikte Türkiye'den sonra KKTC'yi tanıyan ikinci ülke Rusya oldu. Yapılan araştırmaya göre Ada'nın kuzeyinde 50 binden fazla Rus vatandaşı bulunuyor.





MGK'DAN MÜZAKERE ÇAĞRISI

Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan MGK 3 saat sürdü. Yayımlanan bildiride, Karadeniz'de gerginliğin tırmanmasının kimsenin menfaatine olmayacağı ifade edildi, Rusya ve Ukrayna'ya savaşa son verme ve tahıl anlaşmasına dönülmesi çağrısında bulunuldu.





FİDAN'A MADALYA

Erdoğan, MİT'te 13 yılı aşkın müsteşar yardımcısı, müsteşar ve başkanlık yapan Hakan Fidan'a "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" verdi.