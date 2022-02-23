Başkan Erdoğan Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için düzenlenen cenaze törenine katıldı

Son dakika haberi... Senegal'deki görevi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi. Ardından Şehit Hayrettin Eren için Ahmet Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Başkan Erdoğan da katıldı. Cenaze töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "Bu yolda Hayrettin kardeşimizin gayretini biliyoruz. Bir müdür olarak elinden gelen tüm imkanları nasıl seferber ettiğini biliyoruz" dedi.