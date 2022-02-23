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Ukrayna-Rusya diplomasisi! Başkan Erdoğan'dan Putin'e net mesaj: Kimseye yarar getirmez

Ukrayna-Rusya diplomasisi! Başkan Erdoğan'dan Putin'e net mesaj: Kimseye yarar getirmez
23.02.2022 17:31

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal Cumhuriyeti'ndeki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 06.47'de Ankara'ya geldi. Erdoğan'ın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağı, bu gerekçeyle Gine-Bissau ziyaretinin ertelendiği bildirilmişti. Ukrayna-Rusya arasındaki krizle ilgili temaslarına Senegal'de başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü. Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile de kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Putin'e "askeri bir çatışmanın kimseye yarar getirmeyeceğini" vurguladı.

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