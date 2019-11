Başkan Erdoğan Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katıldı 29.11.2019 18:08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazlıçeşme'deki Zeytinburnu eski belediye binasında Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, "Tüm ilçeleriyle İstanbul'umuzun sanatın her dalında ortaya koydukları eserleriyle taçlandıran sanatçılarımızın her biri başımızın tacıdır." dedi.

Başkan Erdoğan, İstanbul'da Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, "Tüm ilçeleriyle İstanbul'umuzun sanatın her dalında ortaya koydukları eserleriyle taçlandıran sanatçılarımızın her biri başımızın tacıdır." dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar

Sevgili İstanbullular, sanat dünyamızın gerçekten gerek duayenleri gerekse sanat dünyamıza her yönüyle kendisini adayanlar sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bizleri bu müstesna sergi vesilesiyle bir araya getiren Zeytinburnu Belediyemize, Sayın Başkanımıza ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Resimlerinde İstanbul manzaralarını sanata dönüştürmesiyle gönlümüzde müstesna bir yer edinen Selahattin Kara'ya ülkemiz kültürüne yaptığı katkılar için, şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Malum Zeytinburnu İstanbul'un 2. Dünya Savaşı sonrası hızla göç almaya başladığı dönemde ortaya çıkmış bir yerdir. Bu sürecin tüm sancılarını, sıkıntılarını yaşayan Zeytinburnu; özellikle son çeyrek asırda hızla kendini toparlayarak şehrin güzide ilçelerinden biri haline gelmiştir. Açılışını yapmakta olduğumuz sergi Zeytinburnu'nun yeni ve aydınlık yüzünün bir işaretidir. Tüm ilçeleriyle İstanbul'umuzun sanatın her dalında ortaya koydukları eserleriyle taçlandıran sanatçılarımızın her biri başımızın tacıdır. Çünkü medeniyetler diğer unsurların yanı sıra ve hatta onlardan önce; kültür, sanat, edebiyat gibi değerler üzerinde yükselir. Resim tarihi insanlığın ilk dönemlerine kadar uzanan bir kadim sanattır. Mağara duvarlarından ilk şehirlerin evlerine sokaklarına kadar her yerde resim sanatının izlerine rastlıyoruz. Hele hele karşınızda İstanbul gibi "Bu şehr-i Sitanbul ki bi-misl ü bahadır, bir sengine yek-pare Acem mülküne fedadır" denilen bir şehir varsa o resim bir başka anlam kazanır. Bir kez daha ressamımızı ve İstanbul'u bu sergiyle buluşturan Zeytinburnu Belediyemizi tebrik ediyorum. Şimdi de zaten eserleri yerlerinde gezip görmek suretiyle resimlerle hemhal olacağız. O bakımdan sözlerimi çok daha fazla uzatmıyorum. Sizlere sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.