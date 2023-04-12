Başkan Erdoğan seçim beyannamesini açıkladı: İşte Türkiye’nin 2023 için yeni hedefleri

Başkan Erdoğan, seçim beyannamesini açıkladı. “Küskünü barıştıracağız. Herkese dokunacağız. 14 mayıs’ta sandıkları patlatacağız” vurgusu yaptı. Başta gençler, kadınlar ve emekliler olmak üzere 85 milyona müjdeler sıraladı.
Başkan Erdoğan, seçim beyannamesini açıkladı. “Küskünü barıştıracağız. Herkese dokunacağız. 14 mayıs’ta sandıkları patlatacağız” vurgusu yaptı. Başta gençler, kadınlar ve emekliler olmak üzere 85 milyona müjdeler sıraladı.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara Spor Salonu'ndaki Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Partilileri selamladı.
-81 ilimizi, afetlere dirençli kentlere dönüştüreceğiz.
-Evini dönüştürmek isteyenlere 15 yıla varan vadelerle finans desteği vereceğiz.
-Bazı şehirleri güvenli yerlere taşıyacağız.
-Yeni nesil Digital Para yapacağız. 6G teknolojisi kuracağız.
-Marmara'da yoğunluğu azaltacağız. Yeni endüstriyel gelişim alanları oluşturacağız.
-Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız. Düşük gelirli hane bırakmayacağız.
-Mülakatı kaldıracağız. Gençlerimizi sınavlarda başarı sıralamasına göre kamuda işe alacağız.
-İki yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.
-Üniversitelilere telefon ve bilgisayarda vergi muafiyeti sağlayacağız. Aylık 10 GB internet bedava.
-Emeklilik yaşını esneteceğiz. Özellikle kadınlara, çocuk sayısına göre kolaylık sağlayacağız.
-Ankara-İstanbul arası Süper Hızlı Tren yapacağız. Açılan yeni hatlarla 11 ili raylarla bağlayacağız.
-Yüksek öğretime giriş sınavının yılda birden çok kez yapılmasını sağlayacağız.
-Cumhurbaşkanlığı sistemini restore edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'na katkı verecek şekilde geliştireceğiz.
-Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Kaynağı, yerli doğalgaz ve petrol gelirlerinden olacak.
-Ev hanımlarına emekli olma imkanı tanıyacağız. Her ailede en az bir kişiye iş sağlayacağız.