Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yarın telefonla görüşmek için anlaşmıştı. Putin, yaptığı açıklamada, "Telefonla görüşmek istedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme teklif etti ama bana pek uygun olmayan bir zaman önerdi. Bugün ben önerdim, ona uygun değildi. Yarın önerdim, yine uygun değil. Çarşamba günü konuşmak için anlaştık. Konuşup karar vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

GÖRÜŞMEK İÇİN ANLAŞTIK

Putin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile zaten Türkiye'deki seçimler öncesinde yüz yüze görüşmek için anlaştıklarını ifade etmişti.

Putin, aslında seçimlerden önce Erdoğan'ın kendisini davet ettiğini, ancak hiç kimsenin spekülasyon yapmaması için bu görüşmeyi seçim öncesi yapmamaya karar verdiklerini ifade etti. Seçim öncesi yapılacak bir ziyaretin bir tür iç politika sürecini etkileme girişimi olarak görülebileceğini dile getiren Putin, "Ne onun (Erdoğan) ne de benim buna ihtiyacımız yok. Görüşmemizi ertelemeye karar verdik. Ama ya bizde (Rusya) ya da Türkiye'de, nerede görüşeceğimiz konusunda anlaşmadık. Bakacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca, Türkiye'nin esir Azov Taburu komutanlarını Ukrayna'ya vermesiyle, Rusya'nın Tahıl Anlaşması'na son vermesinin bir ilgisi olmadığına dikkat çeken Putin, "Birinin diğeriyle hiçbir ilgisi yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Putin, Karadeniz Tahıl Anlaşması'ndan Rusya'nın çekilme kararının lojistik, Rus gemilerinin limanlara girişinin imkansızlığı, para transferi, sigorta ve diğer problemlerle bağlantılı olduğunu sözlerine ekledi.

TAHIL KORİDORU DEVAM EDECEK Mİ?

Başkan Erdoğan ve Putin arasında yarın için planlanan telefon görüşmesindeki en sıcak başlık tahıl koridoru olacak. Rusya, 17 Temmuz'da süresi dolan anlaşmanın uzatılmayacağını duyurmuştu.

1 yıl içinde 33 milyon tondan fazla tahıl taşınan tahıl koridoru gıda fiyatları açısından önem taşıyor. Dünya tahıl ve gıda fiyatlarını doğrudan etkileyen bu gelişmenin ardından gözler diplomatik temasları öne çıkaran Türkiye'ye çevrildi. Başkan Erdoğan'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky ile görüşmesi sonrasında şimdi Putin'le teması kritik önemde. Mekanizmanın işler kılınması için Rusya kendi tahıl ve gübresinin sevkiyatıyla ilgili talepleri konusundaki çekincelerin ortadan kaldırılmasını istiyor. Bu kapsamda Erdoğan-Putin görüşmesinde tahıl koridorunun geleceğine ilişkin neler yapılabilir bu ele alınacak.

ENERJİ BAŞLIĞI

Liderlerin gündeminde enerji başlığı da olacak. Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulması hususunda Erdoğan ve Putin, ilkesel bir mutabakata varmıştı. Putin'den gelen son açıklamada fiziki depolama yerine Türkiye'de elektronik satış platformu kurulması alternatifi öne çıktı. Türkakım-2 hattının ekstra kapasitesinin Türkiye merkezli Dijital Gaz Ticaret Platformu üzerinden açık artırma yöntemi kullanılarak satılması seçeneği masada olacak.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞMENİN TARİHİ BELLİ OLACAK

Ve 1.5 yılı geride bırakan Ukrayna-Rusya savaşı. Taraflarla doğrudan görüşebilen tek ülke olan Türkiye, savaşın başından bu yana ateşkes ve kalıcı barış için uğraş veriyor. Bu bağlamda iki ülke arasında kalıcı barışın temini için atılabilecek adımlar da Erdoğan-Putin ikilisinin gündeminde olacak. Telefon görüşmesinin dışında Erdoğan ile Putin'in yüz yüze görüşmesi de planlanıyor. Ancak gerçekleşeceği yer henüz netleşmedi.



TEK PANSUMAN TEDBİRLERİ ALACAK OLAN YİNE TÜRKİYE VE ERDOĞAN

A Haber canlı yayınına katılan Doç. Dr. Furkan Kaya, Erdoğan ile Putin'in yapacağı görüşmeyi değerlendirdi. Koridorun yeniden açılması için Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin kritik önemde olduğuna dikkat çeken Kaya, "Ukrayna savaşı başladığından beri bütün dünyanın gözü kulağı Türkiye'de oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakından takip ettiler. NATO üyesi olarak önemli bir jeopolitik güç merkezi olarak Türkiye'yi ve liderler diplomasisini yakından izlediler. Rusya-Ukrayna savaşının küresel bir savaş dönüşmesinin en büyük engelleyici Türkiye oldu. Süreç bir dünya savaşına doğru koşar adım giderken; Moskova'nın drone ile vurulması ve Zelenski'nin 'savaş Moskova'ya taşınıyor' demesi basit işler değil. Rusya'nın buna karşılık nereleri hedef alacağını bilemiyoruz. Kerç köprüsünün vurulmasının ardından Rusya'nın önceden sinyallerini verdiği tahıl anlaşmasından çekilmesi gözleri yeniden Türkiye'ye çevirdi. Bilindiği tahıl anlaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayesinde gerçekleşti. Artık bunu bütün dünya biliyor. Rusya'nın bu anlaşmadan çekilmesiyle dünyamız hem bir gıda krizine hem insanlık krizine ve tabi dünya savaşına doğru ilerliyor. Burada tek bu işi durduracak olan tek pansuman tedbirleri alacak olan yine Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır." ifadelerini kullandı.



Putin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmaya değinen Kaya, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun bir tahıl koridorun olmadığını bir insanlık koridoru olduğunu söyledi ve Putin'in sağduyulu davranacağının mesajını verdi. Putin bilindiği çok iyi bir satranç oyuncusu aslında soğukkanlı bir lider ve özellikle tahıl meselesi üzerinden kendi halkı ve dünya nezdinde prestij kaybının gerçekleşmesini istemez. Rusya'daki Afrika zirvesinde özellikle 20 milyar dolardan fazla borcu olan Afrika ülkelerinin borcunu sileceğini ve tahılı bedelsiz şekilde vereceğini söyledi. Bu aslında bir ön almadır. Burada anlaşmadan çekildiğini ama Afrika ülkelerini düşündüğünün mesajı verdi. Yardımın süreceğini ve burada sorumlunun Avrupa ve NATO olduğunu söyleyip Afrika'yı savaş yüzünden aç bırakacağının mesajını verdi" şeklinde konuştu.