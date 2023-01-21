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Başkan Erdoğan paylaştı: ''Bursa Türkiye Yüzyılı’nın hikâyesini yazmaya hazır!''

Başkan Erdoğan paylaştı: ''Bursa Türkiye Yüzyılı’nın hikâyesini yazmaya hazır!''
21.01.2023 12:34

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği il ziyaretleri kapsamında bugün Bursa'da olacak. Başkan Erdoğan, Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katılacak. Başkan Erdoğan'ın katılacağı açılış öncesi kent genelinde büyük bir heyecan yaşanıyor. Başkan Erdoğan tören öncesi Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşıma, ''Bursa Türkiye Yüzyılı’nın hikâyesini yazmaya hazır!'' notunu düştü.

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