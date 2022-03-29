Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan Özbekistan'da! Gündemde Rusya-Ukrayna savaşı ve iş birliği var

Başkan Erdoğan Özbekistan'da! Gündemde Rusya-Ukrayna savaşı ve iş birliği var

Başkan Erdoğan Özbekistan'da! Gündemde Rusya-Ukrayna savaşı ve iş birliği var
29.03.2022 15:43

OTOMATİK OYNAT

Haber 03:00
Eymen davasında bilirkişi...
Haber 01:27
Sınırda yakalandı! Tam 622 kg
Haber 00:34
Serseri mayın avı! SAS Timleri...
Haber 03:02
Gece kuyumcuyu soydu gündüz...
Haber 01:38
Mahkemede kan donduran...
Haber 00:56
CHP ve yandaş medyasının...
Haber 00:17
Muş Bulanık'ta korkutan...
Haber 01:41
Eylem için UZİ ve Glock...
Haber 02:03
Barış masası İstanbul'da
Haber 02:24
Ramazan öncesi son Kabine!
Haber 01:54
Hrant Dink cinayetinde flaş...
Haber 05:30
Ordu'da heyelan! Saniyelerle...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine Özbekistan ile devam edecek. Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle 29-30 Mart'ta resmi ziyarette bulunacağı Özbekistan'a gitti. Erdoğan'ın iki gün sürecek Özbekistan ziyaretinde Rusya-Ukrayna savaşı da gündemde olacak. Görüşmelerde ikili ilişkiler değerlendirilecek. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, savunma sanayii alanındaki iş birliği ve turizm konularının öne çıkan başlıklar olması bekleniyor. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler de ele alınacak. İki lider, Türk Devletleri Teşkilatı'nın önümüzdeki dönemde atacağı adımları değerlendirecek.

Haber Videoları
SON DAKİKA