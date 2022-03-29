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İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakeresi sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakeresi sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
29.03.2022 15:32

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Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da bir araya geldiği toplantı tamamlandı. Kritik zirvenin ardından iki tarafın yaptığı açıklamalar, barış için yeşil ışık yakıldığını gösterdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakeresi sonrası açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Her aşamada taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını bugün memnuniyetle görüyoruz. Bu sürece katkıda bulunmaktan, destek vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz." dedi. Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerlemenin bugün kaydedildiğini belirten Çavuşoğlu, bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldığını duyurdu.

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