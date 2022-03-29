Haberler Haber Videoları Diş hekimliği öğrencisi AVM'de yapılan izinsiz diş temizliğini ifşaladı! Sosyal medya İstanbul Bahçelievler'deki bu görüntüyü konuşuyor

Diş hekimliği öğrencisi AVM'de yapılan izinsiz diş temizliğini ifşaladı! Sosyal medya İstanbul Bahçelievler'deki bu görüntüyü konuşuyor

Diş hekimliği öğrencisi AVM'de yapılan izinsiz diş temizliğini ifşaladı! Sosyal medya İstanbul Bahçelievler'deki bu görüntüyü konuşuyor
29.03.2022 16:18

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İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir AVM'de izinsiz şekilde diş temizliği yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. Standı görüntülemek isteyen diş hekimliği öğrencisi ile stant çalışanları arasında tartışma çıktı.

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Bahçelievler'de bulunan bir AVM'nin içinde stant açarak diş temizliği yapan kişiyle, "Doktor musunuz? Çalışma izniniz var mı?" diye soran, standı görüntülemeye çalışan bir diş hekimliği öğrencisi arasında tartışma çıktı. Tartışma anları öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı.


Bahçelievler'de bulunan bir AVM'de diş hekimi olmayan yabancı uyruklu kişilerce stant açılarak 'diş bakımı' yapıldı. Dün saat 15.30 sıralarında AVM'den çıkmak üzereyken standı fark eden diş hekimliği 3. sınıf öğrencisi, stant açan kişilerle tartıştı.

Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan diş hekimliği öğrencisi, standı görüntüleyince, çalışanların tepkisiyle karşılaştığını kaydetti. Görüntülerde öğrenci "Doktor musunuz? Çalışma izniniz var mı?" diye sorarken, stanttaki kadının telefonuyla arama yapmaya çalıştığı görülüyor.

Diş hekimliği öğrencisi görüntülerde yer almayan anlarda ise gelen yabancı uyruklu kişilerden birinin videoyu silmesini istediğini, silmeyince de telefonu elinden alarak üzerine yürüdüğünü iddia etti.

Yine öğrencinin iddiasına göre yabancı uyruklu kişi, güvenlik görevlileri geldiği zaman telefonu geri verdi.

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