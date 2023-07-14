Başkan Erdoğan NATO Zirvesi'nde tarih yazdı! "Vizeyi alacağız"

Danışmanım Çağatay (Kılıç) Bey'i Brüksel'e gönderdik. Bu konularla ilgili görüşmeler yapacak. Türkiye lehine olacağına inanıyorum. Ursula von der Leyen de bununla ilgili bize olumlu bazı şeyler söyledi.





Avrupa Birliği üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hakim. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ekonomimize çarpan etkisi yapacak. Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum.

DÜZENLİ UĞURLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'da gerçekleşen NATO Zirvesi dönüşünde gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündeme dair önemli açıklamalar yaptı:

Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hâkim.

Türk ekonomisine çarpan etki yapacak Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakerelerini de hızlandıracağız. Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum...

Sayın Biden ile yaklaşık 1 saat 15 dakika bir görüşme oldu. F-16'ların satışıyla ilgili Biden ve yönetimi aslında ülkemiz lehine bir tutum sergiliyor. Şu anda gerek kendisi gerek Dışişleri Bakanı 'biz bu işin üzerindeyiz, takipçisiyiz' dediler.

Biliyorsunuz biz Türkiye'de 6 aylık hükümetler gördük. Bir yılı doldurmayan hükümetler gördük. Burada istikrar olur mu?





Bu ülke, 2023 seçimlerinde terör örgütlerinin güdümüne giren, onların çizdiği yol haritasını kullanan siyasileri gördü. Ülkemize "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu çizdik. Bu vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.



Özellikle Suriye'nin kuzeyinden olacak göçleri yerinde engellemek önemli. Şu anda buna yönelik çalışmalarımız var. Kaçak göçmenler yakalanır, yakalanmaz hemen Geri Gönderme Merkezleri'ne gönderilerek orada gerekli olanlar yapılıyor. Bunlar ülkelerine gönderiliyor ve bununla beraber halkımızdaki endişe, korku, bunları da gidermiş oluyoruz. Yapılan çalışmalarla kısa zamanda düzensiz göçmenler konusunda gözle görünür değişiklikleri vatandaşımız hissedecek...





EKONOMİ EHİL KADROLARIN ELİNDE

Başkan Erdoğan, "Her dönem olduğu gibi bu yeni dönemde de ekonomi ehil kadroların elinde. Bu ülkede enflasyonu tek haneye daha önce kim indirdi? AK Parti kadroları. Vatandaşlarımız müsterih olsun, enflasyonu yine tek haneye indireceğiz. Ekonomiyi güçlendirecek, Türkiye'yi büyütecek adımları attık, atıyoruz" dedi.





BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi Külliye'de kabul etti. İki liderin, gündemdeki konuları ele aldıkları öğrenildi.