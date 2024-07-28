Başkan Erdoğan liderliğindeki YAŞ bu hafta toplanıyor! Kimlerin görev süresi dolacak? İşte atamalar için adı geçen komutanlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ağustos ayının ilk haftasında yapılması planlanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar ele alınacak. Kuvvet komutanları arasında üçünün görev süresi devam ederken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bu yıl doluyor. Tatlıoğlu'nun görev süresinin uzatılması bekleniyor. Ancak uzatılmaması durumunda listede tek aday bulunuyor.