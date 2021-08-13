Başkan Erdoğan Kastamonu Bozkurt'ta! Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı, Çatalzeytin ilçesinde heyelanda ölen 1 kişi ile birlikte 25'e yükseldi. İlçede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının meydana geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geldi. Erdoğan bölgede yaptığı ilk açıklamada, "Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni yapacağız." dedi.