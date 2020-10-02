Başkan Erdoğan: Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecek

Son dakika haberine göre Konya Şehir Hastanesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açıldı. Açılışta konuşan Başkan Erdoğan, "Suriye'den Akdeniz ve Kafkaslar'a uzanan kriz noktalarını birleştirdiğinizde çıkan tablo Türkiye'nin kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır" dedi. Erdoğan, "Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecek" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu.

"Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecek" diyen Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: ''Suriye'den Akdeniz ve Kafkaslar'a uzanan kriz noktalarını birleştirdiğinizde çıkan tablo Türkiye'nin kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır. Ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, devletimizin gücünü korurken diğer yandan bu kuşatmayı yaracak adımları hayata geçirdik. Doğu Akdeniz'de ülkemize kurusıkı tehditler, içi boş şantajlarla geri adım attıramayanlar diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı. Suriye'de bizi tehdit etme hesabı yapanlar, başarı şansı kalmadığını görmeli. Ülkemize tehdit oluşturan her yer bizim için harekat alanıdır.''