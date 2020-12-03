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Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Ruhani ile görüşmesinde, Dağlık Karabağ ihtilafında artık yeni bir döneme girildiğini, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine gölge düşürebilecek her türlü eylemden hassasiyetle kaçınılmasının önemli olduğunu ifade etti. Erdoğan ayrıca İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin uğradığı menfur suikast sonucu hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını ifade ederek, başsağlığı dileklerini iletti. Ayrıntıları A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu canlı yayında aktardı.


Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Ruhani ile görüşmesinde, Dağlık Karabağ ihtilafında artık yeni bir döneme girildiğini, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine gölge düşürebilecek her türlü eylemden hassasiyetle kaçınılmasının önemli olduğunu ifade etti. Erdoğan ayrıca İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin uğradığı menfur suikast sonucu hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını ifade ederek, başsağlığı dileklerini iletti. Ayrıntıları A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu canlı yayında aktardı.
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