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Başkan Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Şuşa'da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Şuşa'da önemli açıklamalar
15.06.2021 16:53
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Başkan Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı. İki lider imza töreninin ardından basın toplantısı düzenledi.  Aliyev, "İmzalanan Şuşa beyannamesi yeni iş birliklerimizin teminatıdır. Tüm Azerbaycan halkı ve dünyanın gözü burada. Azerbaycan'da bu sabırsızlıkla bekleniyordu. Şuşa'dan verilen mesajlar dünyada ses getirecek. Bundan sonra da birbirimizin yanında olacağız. Şuşa Beyannamesi, savunma sanayisinde ve nakliyede karşılıklı yardımı içeriyor. Şuşa'da dalgalanan Azerbaycan ve Türkiye bayrakları bizim beraberliğimizi gösteriyor. Türkiye'nin desteğini hiç unutmayacağız. Karabağ Muhaberesi sonrası Ermenistan diz çöktü." dedi. Başkan Erdoğan ise "Herkesi Azerbaycan'ın zaferini kabullenmeye davet ediyoruz. Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutma fırsatını iyi kullanmasını temenni ediyoruz. 6'lı platformla birlikte artık bölge barış içinde yaşanan bir bölge olsun istiyoruz." şeklinde konuştu.


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