Gaziantep'te 57 milyon yıl öncesine ait fosil bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 57 milyon yıllık olduğu tahmin edilen deniz salyangozu olarak da bilinen 'Ammonit' fosili bulundu. Bölgede dolaşan Mehmet Emin Aksoy bulduğu fosili, Gaziantep Müze Müdürlüğü’ne teslim etti.

İslahiye'ye 7 kilometre uzaklıkta Ağabey Mahallesi yakınlarında yapılan yol genişletme çalışması sırasında salyangoz fosili bulundu.

Bölgede dolaşan Mehmet Emin Aksoy bulduğu fosili, Gaziantep Müze Müdürlüğü'ne teslim etti.

Fosili inceleyen İslahiye Belediyesi Arkeoloğu Mustafa Kemal Şahin, deniz salyangozu fosilinin ender bulunan tür olduğunu belirterek, "Bu fosil Ağabey Mahallesi mevkiinde yapılan yol çalışması sırasında bulunmuş olması bölgenin daha önce sular altında olduğu göstermektedir. Fosilin 57 milyon yıl ve daha öncesinde bu bölgede yaşayan 'Ammonit' adı verilen deniz canlısına ait olduğu sanılmaktadır" dedi.