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Başkan Erdoğan duyurdu: Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak

Başkan Erdoğan duyurdu: Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak
28.05.2020 23:22

Başkan Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Yarın İstanbul fethinin 567. yıl dönümü milletimizle birlikte çok güzel programlara şahitlik edeceğiz. Kültür ve turizm bakanlığımızın düzenlediği fetih şöleni kapsamında Ayasofya’da Fetih Suresi okunacak ve dualar edilecek. Milletimizin fetih sevincini bu programlarla hep birlikte yaşamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.


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