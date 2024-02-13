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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024, 13:07 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024, 13:16

Başkan Erdoğan Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuştu: ''Filistin'i yalnız bırakmayacağız''

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dünya Hükümetler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin son çeyrek asrına damga vurduklarını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki engeller ne kadar büyük olursa olsun Türkiye'yi hedefleriyle buluşturmayı sürdüreceğiz" dedi. Gazze'de barışın tek şartının başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulmasından geçtiğini belirten Erdoğan, "İsrail, bölgede kalıcı bir barış istiyorsa yayılmacı hayaller peşinde koşmayı bırakmalı 1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin Devleti'nin varlığını kabul etmelidir. Garantörlük dahil sorumluluk üstlenmeyi kabul ettiğimizi söyledik.

Başkan Erdoğandan Dünya Hükümetler Zirvesinde önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Dünya Hükümetler Zirvesi'nde önemli açıklamalar

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