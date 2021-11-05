Başkan Erdoğan: Atatürk Havalimanı'nda oluşturacağımız Millet Bahçesi dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacak

Başkan Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Açılış töreni vesilesiyle bir araya geldiğimiz Millet Bahçemizin hayırlı olmasını diliyorum. Hekimbaşı Millet Bahçemizin özelliği de gürültü kirliliğini önlemek için 5735 metrekare gürültü bariyeriyle donatılmış olmasıdır.





Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti bu güzel şehre yeni eserler kazandırmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Görüntüsü sefil, İnsanı mutsuz İstanbul'u küresel bir merkez haline getirmeyi başardık.





HEDEF 2023'E KADAR 404 MİLLET BAHÇESİ

Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alan sahip 404 millet bahçesini projelendirdik, bunlardan 11'ini tamamlayarak hizmete sunduk.

Hedefimiz 2023 yılında 404 millet bahçesinin tamamını bitirmektir.





"DÜNYADA İLK SIRALARDA YER ALACAK"

Atatürk Havalimanı'nda oluşturacağımız Millet Bahçesi, dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacak.

İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduğum zaman bu Ümraniye'nin hali neydi? Bu hale getirdik.

İstanbul'da başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarını 81 ilin tamamına yaydık.







MARMARA DENİZİ'NE KORUMA

Hanımlarımızla birlikte 2023 zaferini ilan ediyoruz. Buna hazırız değil mi? Şu güzelim millet bahçesine bak, aman yarabbim. Az önce içinde dolaştık, Ümraniye'ye bu yakışırdı. Tüm emeği geçenleri kutluyorum.

Bugün İstanbul'la birlikte 6 ilimizi kapsayan özel çevre koruma planını da Resmi Gazete'de yayımladık. Aldığımız bu kararla Marmara Denizi'mizi koruma altına alarak sorunları çözüme kavuşturabileceğiz.





"HANİ SİZ TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞIYDINIZ?"

Kardeşlerim Gabar'da terörü gömdük. Bay Kemal ve avanesi bunlar terör örgütüyle beraber hareket ettiler onları da gömdük. Terör örgütünün başı cezaevinde, bunlar da onlarla beraber hareket ediyor. İP de, CHP'de onlarla beraber. Hani siz terör örgütüne karşıydınız?

İHA ve SİHA'larımızla Libya'da, Azerbaycan'da, Karabağ'da varız, varız da varız. Suriye'de terör örgütüyle mücadele veriyoruz. Bay Kemal Suriye'yle beraber. Bay Kemal sen YPG'yle beraber oldun. Onları da gömeceğiz.

Kardeşlerim şehir hastanelerimiz başta olmak üzere bir devrim gerçekleştirdik mi? 45 günde Sancaktepe'de şehir hastanesi yaptık. Aynı şekilde Avrupa Yakası'nda da yaptık. Biz bu gayretle yola devam ediyoruz.

"AVRUPA ŞAŞKIN, DÜNYA ŞAŞKIN"

Yatırım, üretim ve istihdam hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bu kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa şaşkın, dünya şaşkın. Bu gidişi görünce şok oldular.

Bu yıl sonu itibarıyla büyüme oranımız yüzde 9'u aşacak.

Bedeller ödedik ve ödüyoruz. Kardeniz'den doğal gazı çıkarmaya başladıktan sonra hem devlet hem halkım kazanacak.







ÜMRANİYE MİLLET BAHÇESİ

Ümraniye Millet Bahçesi, kısa süre içerisinde yalnızca bölgenin değil, İstanbul'un da uğrak yerlerinden biri haline dönüştü.

Doğaya zarar vermeyen, çevre dostu bir anlayışla misafirlerini ağırlayan millet bahçesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle resmi olarak hizmete açıldı.





YÜRÜYÜŞ PARKURLARI VE BİSİKLET YOLLARIYLA DİKKATİ ÇEKİYOR

330 bin metrekare alandan oluşan; yürüyüş parkurları, bisiklet yolları ve doğaya zarar vermeyen doğalgazlı mangallarıyla dikkati çeken Ümraniye Millet Bahçesi'nde ziyaretçilerin araçlarını güvenle park edebilecekleri bin araçlık bir otopark yer alıyor.





Futbol, basketbol ve voleybol sahaları, kulüp binası ve spor tesisi, Akademi Ümraniye Gençlik Atölyeleri, 10 adet oyun alanı, 6 takım spor aleti, macera parkı, seyir kulesi, mini golf sahası, refleksoloji parkı, etkinlik alanı, 11 adet seyir terası ve geçiş köprüleri, doğal şelale, restoran ve kafeteryalar, 2 adet büfe, meyve bahçesi, İstanbul'da yetişen ağaç türleri sergi alanı, 45 adet kuş evi, 2 adet bisiklet istasyonu, gözleme ünitesi, et satış ünitesi, 3 adet bay ve bayan mescidi, 46 adet tuvalet ve 6 adet mermer çeşme bulunuyor.

Millet bahçesi, 24 saat izlenebilen güvenlik kameralarıyla korunuyor.

Ücretsiz internet hizmetinin yer aldığı tesiste, 4 adet elektrikli araç da vatandaşlara bahçe içerisinde hizmet veriyor. Millet bahçesinde ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle yapılan ses bariyeri de yer alıyor.





"VATANDAŞLARIMIZ İÇİN İDEAL BİR ADRES"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, açılışla ilgili yaptığı açıklamada, "Ümraniyeli komşularımızın en sevdiği mekânların başında gelen millet bahçemizi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açacağız. Birçok yönüyle örnek teşkil eden bahçemiz, doğa içerisinde sevdikleriyle vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımız için ideal bir adres.

Tüm komşularımızı Ümraniye Millet Bahçemizde misafir etmeyi çok isteriz. Bu vesileyle, bu güzel hizmetimizin bir kez daha ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, Cumhurbaşkanımızın onurlandıracağı açılışımıza tüm Ümraniyelileri davet ediyorum" dedi.