Başkan Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı kabul etti! Masada Ankara'nın sorunları var

01.09.2020 15:35

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Beştepe'de gerçekleşen görüşmede, başkentin şehrin sorunları ele alınacak.

Başkan Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı saat 13.30'da Beştepe'de kabul etti. Yenişafak'ın haberine göre görüşmede Yavaş'ın Ankara'nın yaşadığı sorunları, yapılması gereken düzenlemeler ele alınacak.





BAŞKENTİN SORUNLARI ELE ALINACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaşadığı son sorunlardan biri, ASKİ'ye 472 milyon lira kredi verilmesiydi. Kredi verilmesi, tartışmalar sonrasında onaylanmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın Belediye Meclisi gündemine getirdiği ve reddedilen "su altyapısı kredisi"ne verilen "ret" kararını mahkeme kamu yararı ile hizmet gerekleri yönünden hukuka uygun olmadığını belirtmişti. Belediye Meclisi'nde tekrar görüşülen krediye onay çıkmış, ihale için süreç başlamıştı. Projeyle Ankara'nın asbestli su boru hatlarının yenilenmesi amaçlanıyordu.