Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 23 Nisan coşkusu tüm yurtta evlerden kutlanmaya devam ediyor. Salgından bir an önce kurtulmak isteyen yarının büyüklerinden 23 Nisan'a özel #evdekal ve #bitiverir corona mottolu video klibi.
23 Nisan çocuklarından videolu evde kal mesajı
23.04.2020 10:46
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