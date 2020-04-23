23 Nisan çocuklarından videolu evde kal mesajı

23.04.2020 10:46

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 23 Nisan coşkusu tüm yurtta evlerden kutlanmaya devam ediyor. Salgından bir an önce kurtulmak isteyen yarının büyüklerinden 23 Nisan'a özel #evdekal ve #bitiverir corona mottolu video klibi.