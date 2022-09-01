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Başkan Erdoğan 20 bin öğretmen atamasını gerçekleştirdi | Görevlerine ne zaman başlayacaklar?

Başkan Erdoğan 20 bin öğretmen atamasını gerçekleştirdi | Görevlerine ne zaman başlayacaklar?
01.09.2022 13:02 - Son Güncelleme: 01.09.2022 13:19

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Son dakika haberi! Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 20 bin öğretmen atamasından önemli açıklamalarda bulundu. Göreve geldiklerinde Türkiye'deki öğretmen sayısının 526 bin civarında olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Öğretmen sayımızı 1 milyon 10 bine çıkarmış oluyoruz. 750 bin öğretmen bizim dönemimizde atandı." dedi. Boykot çağrısı yapan muhalefete tepki gösteren Erdoğan, "Eğitim gibi, evlatlarımızı, ülkemizin geleceğini ilgilendiren bir konuyu gündelik siyasete meze yapmak, öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru yaklaşım değildir. Bize yavrularıyla haşır neşir olacak öğretmenler lazım, böyle caddelerde sokaklarda dolaşanlar değil." ifadelerini kullandı. Öğretmenlerin 12 Eylül'de göreve başlayacaklarını açıklayan Başkan Erdoğan 1 saat sonra atamaların e-devlet'ten öğrenilebileceğini belirtti.

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