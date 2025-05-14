Bartın’da alkollü sürücü dehşeti! Ters yöne girip küçük çocuğu ezdi - Kaza anı kamerada!

Giriş Tarihi: 14.05.2025 16:55:06 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 16:55:49

Bartın'da ters yola giren otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki çocuğa çarptı. Feci anların güvenlik kamerasına yansıdığı kazada yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre Kanlıırmak Caddesi'nde kavşaktan ters şeride dönen M.G. idaresindeki 74 AAC 274 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki İ.B.'ye çarptı. Kazada yaralanan İ.B., hastaneye kaldırılırken, feci kaza anı kameralara yansıdı.



Görüntülerde otomobilin çarptığı İ.B.'nin yola savrulduğu ve aracın üzerinden geçtiği anlar da yer aldı.



Ters şeride giren ve 71 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.