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Firari bazadan çıktı: Başım döndü yatıyordum dedi!
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Firari bazadan çıktı: "Başım döndü yatıyordum" dedi!

Giriş Tarihi: 20.05.2025 16:32:07 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 16:32:28

Bartın'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs evinde saklandığı bazanın altında yakalandı. Şahıs "Burada ne yapıyorsun?" diye soran polislere, "Başım dönüyordu, burada yatıyordum" cevabını verdi.

Bartın'da hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. (34), evinde saklandığı bazanın altında, kıyafetlerin içinde yakalandı.

Hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'Mala zarar verme' gibi suçlardan 20 kaydı bulunan E.E.'nin kent merkezindeki evinde olduğu tespit edildi.

Bartın'da hakkında kesinleşmiş 10 ay hapis cezası bulunan E.E bazanın altında saklanırken yakalandı (Fotoğraf: DHA)

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eve baskın yaptı. Polislerin evde yaptığı aramada E.E. yatak odasında bazanın altında saklanırken yakalandı.

İLGİNÇ SAVUNMA: BAŞIN DÖNDÜ YATIYORDUM
E.E., "Burada ne yapıyorsun?" diye soran polislere, "Başım dönüyordu, burada yatıyordum" cevabını verdi.

Bartın'da hakkında kesinleşmiş 10 ay hapis cezası bulunan E.E bazanın altında saklanırken yakalandı (Fotoğraf: DHA)

Gözaltına alınan E.E. emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi. E.E.'nin yakalanma anına ilişkin görüntüler polis kamerasına yansıdı.

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