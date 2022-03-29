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Barış için yoğun diplomasi gerçekleştiren Başkan Erdoğan Rusya ve Ukrayna heyetleri tarafından ayakta alkışlandı

Barış için yoğun diplomasi gerçekleştiren Başkan Erdoğan Rusya ve Ukrayna heyetleri tarafından ayakta alkışlandı
29.03.2022 10:34 - Son Güncelleme: 29.03.2022 10:34

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Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Ofis'te Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısının açılışında konuştu. İki ülke arasındaki çatışmalar boyunca yoğun bir barış diplomasisi sürdüren Başkan Erdoğan, konuşmasında da tarafları barışa davet etti. Başkan Erdoğan, "Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir." dedi. Kürsüye geçmeden önce heyetleri selamlayan Başkan Erdoğan'ın o esnada Rusya ve Ukrayna heyetleri tarafından ayakta alkışlandığı görüldü.

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