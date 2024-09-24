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Barış İçin Birlik Kararı ne anlama geliyor? Cüneyt Yüksel A Haber'de açıkladı
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Barış İçin Birlik Kararı ne anlama geliyor? Cüneyt Yüksel A Haber'de açıkladı

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024, 19:39 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024, 19:39

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'nda tarihi bir konuşmaya imza attı. Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'e karşı kuvvet kullanma çağrısında bulunan Erdoğan, "Genel Kurul'un, 1950 tarihli 'Barış İçin Birlik Kararında' mevcut olduğu gibi kuvvet kullanma tavsiyesinde bulunma yetkisinin, bu süreçte mutlaka değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına katılan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, kararı yazan 7 ülkeden birinin Türkiye olduğunu belirtti.

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