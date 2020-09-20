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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde orman yangını

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde orman yangını
20.09.2020 02:19

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Şeytan Sofrası mevkisinde orman yangını çıktı. Yangına 60 arazöz, 4 dozer ve 300 kişilik ekiple müdahale edildiği bildirildi.


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