Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Şeytan Sofrası mevkisinde orman yangını çıktı. Yangına 60 arazöz, 4 dozer ve 300 kişilik ekiple müdahale edildiği bildirildi.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde orman yangını
20.09.2020 02:19
- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde orman yangını
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