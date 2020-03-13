Bakan Ziya Selçuk'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalar 13.03.2020 12:48

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk uzaktan eğitim sisteminin 23 Mart'tan itibaren devreye sokulacağını açıklarken, velilerin ve öğrencilerin akıllarına takılan soruları 444 0 632 no'lu telefonu arayarak sorabileceklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık bünyesinde koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor. Selçuk salgın nedeniyle verilen tatil kararı sonrası uzaktan eğitim sisteminin 23 Mart itibarıyla devreye sokulacağını açıkladı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar

Burada almaya çalıştığımız önlemler var. Bu mesele bir tatil meselesi değil. Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu. O yüzden biz de bazı tedbirler almak durumunda kalıyoruz. Çünkü çocuklarımızın sağlığı, toplumumuzun sağlığı çok önemli. O yüzden öğrencilerimiz evdeyken eğitimlerinin aksamaması konusunu nasıl sağlayabiliriz? Bu konuda dünyada ilk kez bir ulusal eğitim platformu oluşturduk. Bu vesileyle de bütün öğrencilerimizin belli zaman dilimlerinde eğitimleriyle ilgili içeriklere ulaşmalarını hedefliyoruz. Esasen ilk hafta nisan ayının başındaki ara tatilin öne alınması şeklinde. İkinci hafta ise bu koronavirüs dolayısıyla sağlık bakanlığı ve bilim kurulu tarafından önerilen ön görülen bir durum. Ancak bu tatilin boş geçmemesi durumunda da bazı tedbirler alınması söz konusu. Mevcut kanalların dışında birkaç televizyon kanalı daha eğitime ayrılmış durumda.



Uzaktan eğitim sistemi 23 Mart itibarıyla devreye sokulacak ve ücretsiz internet imkanı da sağlanacak. Birkaç televizyon kanalında gün boyunca eğitim yayınları olacak. Hangi gün, hangi saatte, hangi sınıf için eğitim olacağına ilişkin bir liste hazırladık. 444 0 632 no'lu telefona her türlü soruyu sorabilirler.