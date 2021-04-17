RAMAZAN İMSAKİYE
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Bakan Soylu'dan göçmenlere Yunan zulmü paylaşımı! Mültecileri benzin dökerek yakmaya çalıştılar

Bakan Soylu'dan göçmenlere Yunan zulmü paylaşımı! Mültecileri benzin dökerek yakmaya çalıştılar
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Yunanistan kolluk kuvvetlerinin mültecileri benzinle yakmaya çalıştığı anlara ait görüntüleri Twitter hesabından paylaştı. Avrupa Komisyonu'na çağrı yapan Bakan Soylu, "Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir." diyerek tepki gösterdi.


yine insanlık suçu işledi. Botlarını batırıp mültecileri boğan 'nin sımarık çocuğu Yunanistan bu kez de savaştan kaçan insanları benzinle yakmaya çalıştı.

SOYLU ÇOK SERT KONUŞTU: AVRUPA'NIN GÖZCÜLÜĞÜNDE KATLİAM

Sosyal medya hesabından söz konusu anlara ait görüntüleri paylaşan İçişleri Bakanı , "Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır." ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN'I ŞIMARTMAYA DEVAM ETTİKÇE..."

Paylaşımının devamında 'na seslenen Bakan Soylu, "Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir." dedi.

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