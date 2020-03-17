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Bakan Koca koronavirüs olan vaka sayısını açıkladı: Hasta sayımız 47 oldu

Bakan Koca koronavirüs olan vaka sayısını açıkladı: Hasta sayımız 47 oldu

17.03.2020 00:08

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Koca, "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır" ifadelerini kullandı.


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