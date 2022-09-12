Bakan Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının test sürüşüne katıldı tarih verdi: Ekim ayında hizmete giriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında test sürüşlerini yaptıklarını belirterek,"Gayet başarılı bir şekilde tamamladık. Temizlik işleri de dahil şu an son detaylar üzerinde çalışıyoruz. İnşallah ekim ayı içerisinde, bitmiş olan bu hattımızı da milletimizin hizmetine sunacağız." dedi. Adil Karaismailoğlu'nun açıklamasının ardından akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sabiha Gökçen hakkındaki sözleri geldi. Kılıçdaroğlu geçmişte öngörüsü olmayan bir siyasetçi olduğunu bir kez daha kanıtlamış, “Sabiha Gökçen Havaalanı. Uçak iniyor mu? Hayır. Kaç milyon dolara mal oldu? Peki uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü siz? Bu neye benzer arkadaşlar biliyor musunuz? Tuz Golü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer" demişti.