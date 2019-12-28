Bakan Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması: Libya'yı da Suriye yapmak istiyorlar 28.12.2019 17:20

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, "Libya'yı da Suriye yapmak istiyorlar. Eğer bugün Libya, Suriye gibi olsun; sonra sıra o bölgedeki ülkelere gelir. İslam dünyasının içinde sürekli çatışmalar var, sorunlar var. İslam İşbirliği Teşkilatı bu sorunları çözme noktasında güçlü değil, birlik beraberlik de yok." ifadelerini kullandı.