Haberler Video Bakan Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması: Libya'yı da Suriye yapmak istiyorlar

Bakan Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması: Libya'yı da Suriye yapmak istiyorlar

28.12.2019 17:20

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, "Libya'yı da Suriye yapmak istiyorlar. Eğer bugün Libya, Suriye gibi olsun; sonra sıra o bölgedeki ülkelere gelir. İslam dünyasının içinde sürekli çatışmalar var, sorunlar var. İslam İşbirliği Teşkilatı bu sorunları çözme noktasında güçlü değil, birlik beraberlik de yok." ifadelerini kullandı.


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